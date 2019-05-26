Новый сезон Летней образовательной программы начнется на ВДНХ в Москве 1 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новый четвертый сезон Летней образовательной программы откроется на ВДНХ в Москве 1 июня. Об этом написал в воскресенье в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

1 июня открывается четвертый сезон Летней образовательной программы #ЗнаниеВДНХ . Все лето можно бесплатно слушать лекции, смотреть спектакли и концерты, танцевать и встречаться со звездами. В этом году будет в два раза больше развлечений для детей. Всего в программе 170 событий. pic.twitter.com/OSFsnCsUqU

"1 июня открывается четвертый сезон Летней образовательной программы #ЗнаниеВДНХ. Все лето можно бесплатно слушать лекции, смотреть спектакли и концерты, танцевать и встречаться со звездами", - написал градоначальник. По его словам, в этом году в программе будет в два раза больше развлечений для детей, а всего в нее войдут 170 событий.

Образовательная программа "Знание. ВДНХ" проводится с 2016 года, она включает летние и зимние сезоны. В общей сложности ее мероприятия посетили более 50 тыс. человек. В рамках программы прошло свыше 1 тыс мероприятий: лекции, мастер-классы, творческие встречи и концерты. Программу поддерживают Русское географическое общество, МГУ имени М. В. Ломоносова, Еврейский музей и центр толерантности.