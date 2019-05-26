На севере Москвы нашли больше 20 боеприпасов времен войны

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были найдены на севере Москвы при проведении земляных работ, сейчас они отправлены на полигон для утилизации. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение, что при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы без взрывателя времен ВОВ. По уточненному адресу обнаружения на улице Пулковская, дом 3 была вызвана группа разминирования Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, боеприпасы не представляли опасности.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что всего на Пулковской улице нашли больше 20 боеприпасов.