Автосалон горит на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Автосалон загорелся на Псковской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

Открытое горение ликвидировано, сообщили там. "Открытое горение в автосалоне на Псковской улице ликвидировано. Площадь пожара составляет 8 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник говорил, что в здании горит подвал. По его словам, на место происшествия были направлены 12 пожарных расчетов, на месте создан штаб пожаротушения.

Информации о пострадавших не поступало.

В новость в 6:26 мск добавлена информация о ликвидации открытого горения