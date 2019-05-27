Около 8% участников программы реновации в Москве хотят купить дополнительную площадь

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Около 8% семей, которые переезжают в новое жилье по московской программе реновации, подали документы для приобретения дополнительной площади. Об этом в понедельник сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Каждая двенадцатая семья (это 8,3%), переезжающая по программе, готова воспользоваться таким правом. На сегодняшний день в работе у Московского фонда реновации находится 346 заявлений, уже заключено 245 договоров", - процитировали в сообщении руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Левкин напомнил, что участники программы могут воспользоваться 9-процентной скидкой на приобретение дополнительной площади жилья. По его словам, из подавших на это документов 8% семей взяли ипотеку, а остальные 82% потратят свои накопления.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена 1 июня 2017 года. В нее включен 5171 дом. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.