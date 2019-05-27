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Движение пригородных поездов на Ярославском направлении МЖД восстановили

Ранее сообщалось, что электрички следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Движение пригородных поездов по Ярославскому направлению Московской железной дороги (МЖД), нарушенное утром в понедельник по техническим причинам, вошло в график. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время пригородные поезда Ярославского направления МЖД курсируют по графику, за исключением нескольких экспрессов между Москвой и подмосковными городами Пушкино и Болшево", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что электрички на указанном направлении следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам.

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