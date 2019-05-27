Около 100 литров ухи приготовят в ходе мастер-класса на фестивале "Рыбная неделя" в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Около 500 порций "Большой ухи" приготовят из рыбы, привезенной из нескольких российских регионов, на фестивале "Рыбная неделя" в Москве 28 мая. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Самое ожидаемое гастрономическое шоу фестиваля "Рыбная неделя" - традиционный мастер-класс по приготовлению "Большой ухи". В этом году варить уху мы будем 28 мая в 17:00 на площади Революции", - отмечается в сообщении. В оргкомитете добавили, что 100 литров или порядка 500 порций рыбного супа приготовит шеф-повар, телеведущий, кулинарный эксперт Сергей Синицын.

Отмечается, что в состав супа войдет крымская барабулька, океаническая горбуша с Камчатки, треска из Атлантического и Северного Ледовитого океанов, омуль с Ямала, судак и щука из Астрахани и другие. Мастер-класс по приготовлению ухи будет идти около двух часов. Помимо кулинарного шоу для посетителей организуют развлекательную программу с рыбацкими байками и советами от шеф-повара.