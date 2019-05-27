{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин открыл станцию МЖД "Инновационный центр "Сколково"

Также Мэр Москвы отметил, что до конца года планируется на треть увеличить количество поездов на Смоленском направлении железной дороги
Фото {{sliderIndex+1}} из 5
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 5

Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор - председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково" Смоленского направления МЖД в понедельник.

Путь от ближайшей платформы "Трехгорка" до "Сколково" занимает 25 мин пешком. От новой платформы - всего пять.

"Важное событие сегодня - построен транспортно-пересадочный узел в районе "Сколково". Теперь примерно в два раза быстрее можно добраться от Белорусского вокзала до "Сколково", где уже работают больше 20 тыс. человек", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что реконструкция Смоленского направления железной дороги продолжается, улучшается пригородное сообщение от Одинцово до Белорусского вокзала. По его словам, в конце прошлого года была запущена первая очередь этого проекта, в результате чего количество поездов увеличилось на 40%.

"До конца года количество увеличится еще на треть", - добавил градоначальник.

Также в этом году планируют построить навесы над платформами для большего комфорта пассажиров. А для пассажиров наземного транспорта вблизи новой станции установят десять остановочных павильонов с разъемами для зарядки, новой навигацией, билетными автоматами и бесплатным Wi-Fi.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Власти Москвы хотят пересмотреть ответственность МСП по ряду административных нарушений
По мнению властей, необходимо предупреждать нарушения, а также максимально снижать ответственность за незначительные из них
Читать полностью