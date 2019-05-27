В МВД опровергли информацию о выводе сотрудников МУРа за штат после проверки

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники Московского уголовного розыска не были выведены за штат после служебной проверки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве часть сотрудников подразделения выведена за штат после проведения служебной проверки, не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

Никаких организационно-штатных мероприятий в уголовном розыске не проводится. "В настоящее время все сотрудники указанного подразделения проходят службу в соответствии с занимаемыми должностями", - подчеркнули в столичном главке МВД.

Как ранее сообщало агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, решение о выводе сотрудников ряда подразделений МУРа за штат принято после их проверки сотрудниками собственной безопасности МВД и прокуратурой.