Победившие на Всероссийской олимпиаде московские школьники получат по 500 тыс. рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московские школьники, победившие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, получат денежные вознаграждения в размере 500 тысяч рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин на торжественной встрече с победителями и призерами олимпиады в концертном зале "Зарядье" в понедельник.

"Все, кто принимал участие в команде Москвы на Всероссийской олимпиаде, получат за то, что они дошли до такого высокого уровня, по 100 тысяч рублей. А те, кто занял вторые места, получат по 300 тысяч рублей. А те, кто занял первые места, получат по 500 тысяч рублей. Ну а те, кто занял несколько призовых мест, сегодня могут стать миллионерами", - сказал Собянин.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, по сравнению с 2018 годом суммы выплат были увеличены, ранее победители и призеры получали 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Выплата членам сборной Москвы, не занявшим призовых мест, назначена впервые.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 1717 московских школьников. На счету москвичей 204 диплома победителя, это 55% от общего числа первых мест, и 739 дипломов призера. Всего - 943 диплома - это рекордное число дипломов победителей и призеров, которые завоевали 866 московских учащихся из 227 школ.

Всероссийская олимпиада школьников является крупнейшим в стране интеллектуальным соревнованием учащихся, которое проводится в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады вправе без экзаменов поступить на любой профильный факультет любого государственного вуза страны на бюджетные места.