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Снаряд времен войны обнаружили на стройке в Москве

Инцидент произошел на улице Демьяна Бедного

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на строительной площадке в Москве. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Москве на стройплощадке по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 22, к. 1, обнаружили снаряд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целях обеспечения безопасности со стройки эвакуировали пять человек, территорию оцепили. На место прибыли представители военной комендатуры. Снаряд будет вывезен в безопасное место для утилизации.

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