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Возможность загружать материалы в Московской электронной школе появилась у всех желающих

Сейчас общий фонд библиотеки проекта превышает 500 тыс. едицинц

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московская электронная школа (МЭШ) стала международным проектом. У всех, кто в ней зарегистрирован, есть возможность загружать собственные образовательные материалы, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня мы откроем возможность не только смотреть контент, но и догружать. Всем, в том числе иностранцам, преподавателям других регионов. Это уже не городской проект будет, а международный. Можно будет посмотреть, что загрузят педагоги из США, Великобритании, Германии, Казахстана, Японии", - сказал Собянин на встрече с московскими победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года.

В марте для всех желающих открылся доступ к просмотру библиотеки Московской электронной школы. За два месяца ее посетили свыше 49 тыс. пользователей из разных регионов России, а также из Великобритании, Нидерландов, Германии, Финляндии, США, Узбекистана, Белоруссии.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в библиотеке МЭШ можно найти более 36 тыс. сценариев уроков и тысячу учебных пособий, ее общий фонд, состоящий из разнообразных текстов, заданий, видеоматериалов и изображений, превышает 500 тыс. единиц.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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