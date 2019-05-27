Станцию "Лужники" канатной дороги в Москве закроют для высадки пассажиров 31 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Станция "Лужники" Московской канатной дороги будет закрыта для высадки пассажиров с 16:00 до 23:00 31 мая из-за концентра группы Bon Jovi. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба канатной дороги.

"31 мая 2019 года в связи с проведением концерта Bon Jovi на территории СК "Лужники" с 16:00 до 23:00 высадка пассажиров будет осуществляться только на станции "Воробьевы горы". То есть на станции "Воробьевы горы" вы сможете приобрести билеты только по маршруту "туда-обратно", - говорится в сообщении.

Билеты на станции "Лужники" можно будет купить только в одну сторону до "Воробьевых гор".

Американская рок-группа Bon Jovi впервые возвращается в российскую столицу спустя 30 лет после выступления на Moscow Music Peace Festival в августе 1989 года. Группа, основанная в 1983 году, получила свое название в честь вокалиста Джона Бон Джови.