Пассажиропоток на ТПУ "Инновационный центр "Сколково" увеличится вдвое после запуска МЦД-1

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ежедневный пассажиропоток на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) "Инновационный центр "Сколково" Белорусского направления Московской железной дороги увеличится с 7 тыс. до 14 тыс. человек после запуска МЦД-1 Одинцово - Лобня, сообщил журналистам в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Каждое такое открытие очень важное, потому что на этом направлении сейчас могут пользоваться [остановочным пунктом] 7 тыс. [пассажиров в день], а к концу года - уже 14 тыс. Поэтому совместная программа с РЖД, с Москвой, с мэром дает нам возможность развивать пригородное сообщение, делать его доступным, удобным", - сказал Воробьев.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково". На церемонии открытия также присутствовали министр транспорта РФ Евгений Дитрих, генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В справочных материалах, подготовленных к открытию ТПУ, уточняется, что в перспективе остановочный пункт "Инновационный центр "Сколково" войдет в состав МЦД-1 Одинцово - Лобня. После запуска "диаметра" пассажиропоток на ТПУ увеличится в два раза. Движение по МЦД-1 планируется запустить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что ТПУ "Инновационный центр "Сколково" заменит расположенную рядом временную платформу "Трехгорка". Он объединит ж/д станцию и автобусную остановку, а в будущем войдет в состав многофункционального комплекса.