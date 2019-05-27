Мосгордума рассмотрит предложенную кандидатуру на пост прокурора Москвы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской городской Думы рассмотрят на ближайшем заседании парламента кандидатуру прокурора Москвы. На эту должность генпрокурором РФ рекомендован Денис Попов, занимающий аналогичный пост в Дагестане, сообщил в понедельник журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование. Кандидатура Попова Дениса будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента", - сказал Шапошников.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С тех пор обязанности прокурора города исполняет Олег Манаков.

С 10 февраля 2018 года Попов является прокурором Республики Дагестан.