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Мосгордума рассмотрит предложенную кандидатуру на пост прокурора Москвы

Генпрокурор РФ рекомендовал к назначению действующего прокурора Дагестана Дениса Попова

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской городской Думы рассмотрят на ближайшем заседании парламента кандидатуру прокурора Москвы. На эту должность генпрокурором РФ рекомендован Денис Попов, занимающий аналогичный пост в Дагестане, сообщил в понедельник журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование. Кандидатура Попова Дениса будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента", - сказал Шапошников.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С тех пор обязанности прокурора города исполняет Олег Манаков.

С 10 февраля 2018 года Попов является прокурором Республики Дагестан.

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