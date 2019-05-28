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Переменная облачность и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве 28 мая

В связи с риском природных пожаров объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Сухая и теплая погода с температурой до плюс 27 градусов ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 25-27 градуса тепла. В ночь на 29 мая она может опуститься до плюс 16 градусов. Осадков в Московском регионе не ожидается, в связи с риском природных пожаров 28 мая объявлен желтый уровень опасности.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 23-28 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.

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