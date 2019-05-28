Университеты и школы разных периодов представят на фестивале "Времена и эпохи" в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Организаторы московского фестиваля "Времена и эпохи", который пройдет с 7 по 16 июня, подготовили детскую программу, посвященную образованию в разные исторические периоды. Об этом во вторник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Организаторы фестиваля подготовили специальную программу для детей. Юные посетители примерят на себя образ машиниста или учащегося классической русской гимназии, встретятся с "современниками" Леонардо да Винчи, побывают в средневековом университете или сыграют в советские дворовые игры 1950-х", - говорится в сообщении.

По адресу: Ореховый бульвар, 24 будет работать площадка, посвященная дореволюционным русским гимназиям. Детям расскажут об этикете этой эпохи и научат писать пером и чернилами. На выходных посетители смогут принять участие в танцевальном мастер-классе, на котором им расскажут о балах времен Российской империи.

Пионерская площадка 1920-х годов откроется по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 11. Здесь можно будет научиться трубить подъем на горне и послушать лекции об истории пионерского движения и школьном образовании 1920-1930-х годов.

На Сретенском бульваре желающие смогут почувствовать себя студентами средневекового университета. Гости узнают о науке и образовании в Западной Европе того времени, поучаствуют в алхимических опытах и научатся каллиграфии и военному искусству.