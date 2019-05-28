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МФЦ Москвы начнут оказывать с июня еще 25 госуслуг в сфере социальной защиты

Предполагается, что в 2019 году столичные центры смогут оказывать более 110 услуг в сфере соцзащиты

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) Москвы с 3 июня будут предоставлять еще 25 видов услуг в сфере социальной защиты населения, среди которых оформление компенсационных выплат и подтверждение статуса малоимущей семьи. Об этом сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"В центры "Мои документы" в июне передадут еще 25 услуг в сфере социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3 июня в МФЦ можно будет обратиться за услугами по предоставлению и перерасчету компенсационных выплат и пособий отдельным категориям граждан, компенсациям расходов на похороны инвалидов и участников Великой Отечественной войны, реабилитированных граждан. Также в центрах "Мои документы" можно будет подтвердить статус малоимущей семьи с детьми.

Ранее власти Москвы сообщали, что количество госуслуг в сфере социальной защиты, оказываемых в московских МФЦ "Мои документы", в 2019 году увеличится почти втрое и превысит 110. Завершающий этап передачи госуслуг в сфере соцзащиты в многофункциональные центры пройдет в июле этого года. Таким образом, в МФЦ перейдут почти все услуги сферы соцзащиты населения.

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