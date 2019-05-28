"Ведомости": названа вероятная цена проезда по дублеру Кутузовского проспекта

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Источники газеты "Ведомости" рассчитали примерную стоимость проезда по Северному дублеру Кутузовского проспекта.

По словам заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, размер платы за проезд не может более чем в 2,5 раза превышать максимальный тариф за 1 км проезда по обходу Одинцова.

Протяженность дублера составит около 10,5 км, дорога будет включать четыре-шесть полос. Предварительно стоимость строительства дублера оценивается в 40 млрд рублей. Все расходы по проектированию, строительству и обслуживанию несет концессионер. Концессионное соглашение заключено на 40 лет. Расчетная скорость движения на дороге составит не менее 100 км/ч. Сдать дорогу в эксплуатацию планируется в 2021 году.

По ранним подсчетам, максимальная стоимость проезда могла бы достичь 450 рублей. Однако стоимость оценивалась по состоянию на декабрь 2014 года - момент заключения концессии на дублер и с учетом индексации. По словам Ефимова, стоимость проезда легковой машины, исходя из формулы, в среднем составит 270 рублей.

Источник газеты утверждает, что для постоянных пользователей будет предусмотрена система скидок.

Ефимов отмечает "Ведомостям", что фактический тариф будет установлен в процессе запуска дороги в эксплуатацию