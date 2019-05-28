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Парковки и два новых сквера появятся в районе Остоженки в Москве

Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на улице высадят более 100 деревьев и кустарников

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Благоустройство улицы Остоженки, в рамках которого на ней и в прилегающих переулках появятся новые скверы и парковки, планируют провести текущим летом. Об этом во вторник написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"В течение летних месяцев на Остоженке и в прилегающих к ней переулках будут сделаны качественные тротуары и установлены новые фонари <...> После благоустройства одной из главных точек притяжения на Остоженке станет обновленный сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом. Еще один новый сквер будет разбит на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками", - сообщил градоначальник.

Кроме того, по его словам, в Мансуровском и Кропоткинском переулках планируется создать парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками. В рамках благоустройства пройдут и работы по озеленению - на Остоженке будет высажено более 100 новых деревьев и кустарников. Собянин добавил, что благоустройство Остоженки не затронет ее транзитную функцию.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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