Более 50 городских сервисов в Москве принимают к оплате карту "Тройка"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Число городских сервисов в Москве, принимающих к оплате электронную транспортную карту "Тройка", превысило 50. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии во вторник.

В частности, речь идет о посещении 45 музеев и галерей, включая Третьяковскую галерею, Пушкинский музей, Государственный Дарвиновский музей и многие другие. Также картой можно оплатить посещение Московского зоопарка, прогулки по Москве-реке на речном транспорте и поездки на аэроэкспрессе.

С начала 2019 года владельцы карт "Тройка" оплатили с их помощью городские сервисы около 200 тыс. раз. Для совершения оплаты нужно приложить ее к считывателю на турникете или кассе. Деньги списываются с билета "Кошелек". Уточняется, что этот способ оплаты удобен для пассажиров городского транспорта, так как "Тройкой" пользуются около 90% из них.