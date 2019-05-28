Москвичей персонально проинформируют о возможности проголосовать на выборах электронно

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены запустить общее и персональное информирование горожан о возможности электронного голосования на предстоящих выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил во вторник заместитель руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Артем Костырко.

"Мы планируем информационную кампанию, которую традиционно правительство Москвы проводит в рамках реализации городских проектов. Будет спецпроект на mos.ru (портал мэра и правительства Москвы - прим. ТАСС), будет таргетированная рассылка на электронную почту, то есть будет общее и персональное информирование. Мы постараемся дотянуться до каждого", - сказал Костырко в рамках первого установочного заседания Комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля Общественной палаты Москвы.

Он пояснил, что спецпроект на городском портале представляет собой раздел, где будет собрана вся информация об электронном голосовании в разных формах - текстовом, в виде картинок и роликов. Вместе с тем помимо рассылки в электронной почте и уведомлений в городских приложениях, москвичей будут информировать лично при посещении МФЦ. Также будет работать телефон горячей линии.

"Когда будут определены три округа, где будет проводиться эксперимент по электронному голосованию, жители этих округов, каждый индивидуально, у кого есть личный кабинет на mos.ru получит на мобильные устройства информацию, что у них открывается такая возможность. У кого нет такого профиля - будет проинформирован по электронной почте", - добавил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.