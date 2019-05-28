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Причиной эвакуации из Центрального детского магазина в Москве стали учения

Сейчас магазин работает в штатном режиме

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Причиной эвакуации людей из Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянской площади в Москве стали учения по отработке действий при пожаре. Об этом ТАСС сообщили в администрации учреждения.

"Во вторник в ЦДМ проходили учения, отрабатывались действия персонала в случае пожара. Из-за этого была проведена эвакуация. Сейчас магазин работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что эвакуация в ЦДМ происходит из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.

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