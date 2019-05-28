Девять округов Москвы отобрали для эксперимента по электронному голосованию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Муниципальные депутаты отобрали девять из шестнадцати ранее предложенных округов Москвы для проведения эксперимента по электронному голосованию на предстоящих выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил во вторник зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Решениями муниципальных депутатов семь округов заблокировано из 16 - там, где депутаты проголосовали против. У нас осталось девять округов, где может пройти эксперимент, но только в трех из них пройдет электронное голосование. В соответствии с законом право выбора округов, где может пройти эксперимент, полностью закреплено за Мосгоризбиркомом", - сказал Венедиктов в рамках первого установочного заседания комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля Общественной палаты Москвы.

Он пояснил, что пока в эксперименте остаются округ № 1 (Зеленоград), № 8 (районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол), № 10 (Бибирево, Лианозоново, Северный), № 11 (Алтуфьево, Марфино, Отрадное), № 12 (Свиблово, Медведково), № 13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский), № 24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый), № 30 (Чертаново Центральное и Южное), № 39 (Внуково, Ново-Переделкино и ряд поселений Новой Москвы).

Венедиктов напомнил, что в дальнейшем эти округа будут выставлены на голосование москвичей на портале "Активный гражданин", мнение которых также будет учтено при отборе округов для эксперимента.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.