Девять производственных предприятий Москвы подтвердили статус промкомплексов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Девять производственных компаний Москвы подтвердили свой статус промышленного комплекса, который позволяет получать значительную поддержку от города, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Свой статус подтвердили мясоперерабатывающий завод "Царицыно", производитель авиационной техники "Аэроэлектромаш", "Черкизовский мясоперерабатывающий завод", фармацевтическая компания "Сервье Рус", кондитерско-булочный комбинат "КБК Черемушки", компания "Баскин Роббинс", НПО "Алмаз", производитель молочной продукции "Вимм-Билль-Данн" и МТЗ "Трансмаш".

"Компании получают льготы, и существенная экономия финансовых средств позволяет модернизировать линии, строить новые объекты. К примеру, девять столичных предприятий, подтвердивших статус промкомплексов, инвестировали в общей сложности более 4 млрд рублей в реконструкцию, современное оборудование и запуск производств, - и это цифра только за 2018 год. А на ближайшие пять лет объем запланированных инвестиций превышает 26 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить налог на прибыль в бюджет Москвы с 17% до 12,5%. Также вдвое снижена ставка налога на имущество - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости. Земельный налог снижен на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю составляет 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо обычных 1,5%. Статус промкомплекса присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.