Московский метрополитен обновил пути на Филевской линии во время техокна 25-26 мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен обновил пути и провел ремонт на станциях Филевской линии во время удлиненного технологического окна, которое прошло в минувшие выходные - 25-26 мая. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель пресс-службы метрополитена.

"В выходные, 25 и 26 мая, на открытом участке Филевской линии прошло удлиненное технологическое окно. Строители и работники метро провели масштабный ремонт инфраструктуры, вестибюлей и платформ. Для этого движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" было временно остановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, большое внимание уделялось обследованию и ремонту инфраструктуры. На 3 км пути перебрали изолирующие стыки, заменили более 250 шпал, проверили работу электрооборудования. Кроме того, работники установили новые дренажные лотки, переложили кабели и смонтировали под них эстакаду. Все эти работы невозможно было бы выполнить без продолжительной остановки движения поездов на линии. Чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, ремонт специально провели в выходные, когда станциями наземного участка Филевской линии пользуются в полтора раза меньше человек, чем в будни.

На станциях "Филевский парк" и "Кунцевская" провели отделочные работы по фасадам. Более 300 кв. м внешних поверхностей облицевали цветными металлическими панелями с утеплителем внутри. "Панели выполнены из безопасных материалов, они стойко переносят перепады температур и погодные условия, не ржавеют и не деформируются. Утеплитель поможет сохранить внутри вестибюля комфортную температуру как летом, так и зимой, а сами панели - защитят бетонные конструкции от внешних факторов - ветра, дождя, снега и реагентов", - добавил собеседник агентства.

На станциях также провели уборку. В вестибюлях и на платформах промыли облицовку, остекление, лестницы и поручни. Работы прошли на территории свыше 3 тыс. кв. м. Работники привели в порядок и откосы вдоль всего открытого участка Филевской линии: скосили траву и убрали мусор.

Закрытие участка

Пока станции были закрыты, пассажиры могли пользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. Около станций дежурили сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогали сориентироваться и построить маршруты проезда по городу в период ограничений.

Филевская линия - одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Для пассажиров после реконструкции открыты пять из семи станций наземного участка. Ремонт на станциях "Кунцевская" и "Филевский парк" близится к завершению.