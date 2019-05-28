Оплата госуслуг картой "Мир" на портале мэра Москвы составила 11% от всех платежей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Доля платежей за госуслуги на портале мэра и правительства Москвы (mos.ru) при помощи карты "Мир" за три месяца действия беспроцентной оплаты составила 11% от общего числа транзакций, сообщили во вторник в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"За три месяца с момента запуска акции (по беспроцентной оплате на портале mos.ru - прим. ТАСС) <...> карту "Мир" использовали более 83 тыс. раз - это около 11% от общего количества платежей в данных категориях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в прошлом году на аналогичные операции, проводимые с помощью платежной системы "Мир", приходилось 3%.

Акция началась 18 февраля 2019 года и продлится до конца этого года. Она позволяет оплачивать картой "Мир" образовательные услуги, парковки, услуги ГИБДД и транспортные штрафы, причем, с горожан не взимается комиссия. "Отмена комиссии позволила держателям карт "Мир" сэкономить суммарно почти 3 млн рублей за три месяца. Экономия при каждой транзакции составляет около 34 рублей", - процитировали в пресс-службе слова руководителя департамента Эдуарда Лысенко.

Сервис предоставляется москвичам при оплате услуг на портале и через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Комиссия при использовании любой другой банковской карты, кроме карты москвича, составляет 1,5%. При оплате со счета мобильного телефона - от 2,3% до 3,5%. С помощью электронного кошелька - 2,6%.