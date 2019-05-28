{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 20 новых парковочных мест появятся в центре Москвы

Их организуют после изменения схемы движения на участке Пречистенского переулка

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 20 новых парковочных мест появятся в Центральном административном округе Москвы благодаря изменению схемы движения. Об этом сообщили журналистам во вторник в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Начались работы по изменению схемы движения на одной из улиц Центрального административного округа. В ближайшее время участок Пречистенского переулка от Староконюшенного переулка до Большого Левшинского переулка станет односторонним. Изменение схемы движения позволит организовать 23 дополнительных парковочных места", - сообщили в ЦОДД.

В пресс-службе добавили, что проехать в сторону улицы Пречистенка можно будет по Чистому или Гагаринскому переулкам. Работы по изменению схемы движения планируется полностью завершить 30 мая.

Теги
Россия
Более 1,2 тыс. человек эвакуировали из ТРК "Щука" в Москве из-за угрозы взрыва
Здание проверяют специалисты экстренных служб
Читать полностью