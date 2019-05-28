Более 20 новых парковочных мест появятся в центре Москвы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 20 новых парковочных мест появятся в Центральном административном округе Москвы благодаря изменению схемы движения. Об этом сообщили журналистам во вторник в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"Начались работы по изменению схемы движения на одной из улиц Центрального административного округа. В ближайшее время участок Пречистенского переулка от Староконюшенного переулка до Большого Левшинского переулка станет односторонним. Изменение схемы движения позволит организовать 23 дополнительных парковочных места", - сообщили в ЦОДД.

В пресс-службе добавили, что проехать в сторону улицы Пречистенка можно будет по Чистому или Гагаринскому переулкам. Работы по изменению схемы движения планируется полностью завершить 30 мая.