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Количество дежурящих на водоемах Москвы спасателей увеличится из-за жаркой погоды

Каждый день на дежурство будут выходить до 100 человек

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах переходят на усиленный режим работы в связи с жарой, каждый день на дежурстве будут находиться до 100 спасателей. Об этом во вторник сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"С 29 мая Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах переводится на усиленный режим, в соответствии с которым ежесуточно на дежурстве будет находиться в среднем до 100 спасателей и 71 единица плавсредств", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, режим работы по особо жаркому периоду вводится при достижении температуры воздуха плюс 25 градусов и выше.

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