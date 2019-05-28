Количество дежурящих на водоемах Москвы спасателей увеличится из-за жаркой погоды

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах переходят на усиленный режим работы в связи с жарой, каждый день на дежурстве будут находиться до 100 спасателей. Об этом во вторник сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"С 29 мая Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах переводится на усиленный режим, в соответствии с которым ежесуточно на дежурстве будет находиться в среднем до 100 спасателей и 71 единица плавсредств", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, режим работы по особо жаркому периоду вводится при достижении температуры воздуха плюс 25 градусов и выше.