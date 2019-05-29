Москвичей пригласили на день открытых дверей в городские больницы в июне

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 200 мероприятий проведут в столичных больницах в рамках дней открытых дверей, которые пройдут в марте. Москвичей приглашают пройти бесплатные обследования, посетить лекции о медицине и экскурсии по центрам здоровья, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"В июне москвичи вновь смогут посетить традиционные дни открытых дверей в больницах в рамках проекта "Входите, открыто!" Департамента здравоохранения Москвы. В первый месяц лета больницы Москвы подготовили более 190 мероприятий для детей, взрослых, горожан старшего возраста и будущих мам", - сообщается на сайте.

Так, например, 11 июня в филиале "Внуковский" больницы №17 пройдет лекция для детей и их родителей об актуальной в теплое время года проблеме - клещевом энцефалите. Консультации и обследования детей, а также школы здоровья для родителей организуют и в детской больнице имени Башляевой. 1 и 15 июня здесь будут бесплатно вести прием педиатры, кардиологи, эндокринологи, ортопеды, гастроэнтерологи и врачи многих других специальностей.

На лекцию эндокринолога для горожан старше 40 лет приглашает больница №13. Здесь 24 июня расскажут об остеопорозе и методах его диагностики, правильном питании, возможностях современной терапии и профилактических упражнениях.

В больнице имени Плетнева в первый день лета начнутся занятия с психологами, которые помогут женщинам адаптироваться к беременности, подготовиться к предстоящим родам и материнству.

С полным списком мероприятий, которые пройдут в рамках дней открытых дверей, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы.