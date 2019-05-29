МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Летние читальни городских библиотек откроются 1 июня в парках Москвы. Там горожане смогут почитать новинки и классику, записаться в библиотеку, а также принять участие в мастер-классах и познавательных квестах, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Летние читальни городских библиотек откроются 1 июня в 11 парках, а в начале июля - еще в одном. В летних читальнях гости парков могут познакомиться с книжными новинками, почитать классику и записаться в библиотеку. А еще в течение сезона в них будут проводиться бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, интеллектуальные игры и познавательные квесты", - сообщается на сайте.

Летние читальни появятся в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском парках, парках "Северное Тушино", "Кузьминки", музее-заповеднике "Царицыно". Они будут работать до конца лета по выходным с 12:00 до 18:00. Стойки выдачи книг и полки буккроссинга разместят в парковых павильонах, на верандах, в шатрах или ротондах, а места для чтения оборудуют под открытым небом.

Помимо читален, в парках будут открыты площадки для воркаута, корты, футбольные поля, беговые и велодорожки, а также пункты проката спортивного инвентаря, самокатов, сегвеев и велосипедов. Кроме того, в 37 городских парках будут проводить занятия йогой. Обучать горожан оздоровительным практикам станут 150 сертифицированных инструкторов, которые сумеют подобрать программу и для новичков, и для тех, кто уже знаком с йогой.

Летние читальни в московских парках открываются уже третий год подряд. Прошлым летом они работали со 2 июня по 26 августа и выдали почти 17 тыс. книг. Чаще всего посетители брали произведения Льва Толстого, Михаила Булгакова, Эриха Марии Ремарка и Джерома Сэлинджера, а среди детских авторов популярностью пользовались книги Астрид Линдгрен, Марка Твена и Ганса Христиана Андерсена. Почти за три месяца в летних читальнях прошло более 1400 мастер-классов, викторин, марафонов, фестивалей и интерактивных программ.