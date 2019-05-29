Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

"Есть человеческий фактор - во многом причина первого случая (сбой в движении поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий 21 мая - прим. ТАСС). И уверен, что здесь руководство московского метро выводы соответствующие сделает. Не как иногда бывает - найдут какого-то человека, который что-то не дописал, но уверен, что выводы будут сделаны и по руководящему составу", - сказал он.

По словам Ликсутова, итоги расследования инцидента будут подведены в ближайшее время. "Была проверена за последние несколько дней вся инфраструктура, связанная с контактным рельсом метро. Никаких существенных отклонений от нормативов не зафиксировано", - уточнил он.

Заммера добавил, что 23 мая вечером движение поездов также отсутствовало в обоих направлениях на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. В тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" стояло три состава. По его словам, причины обоих сбоев носили нетипичный характер.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено вечером 21 мая в связи с остановившимся в тоннеле поездом. Из заблокированных в тоннеле трех поездов вспомогательным подвижным составом был эвакуирован 1041 пассажир. По словам Ликсутова, эвакуация длилась около трех часов, что было связано с соображениями безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.

В новость были внесены изменения (11:03) — добавлены подробности после 2-го абзаца.