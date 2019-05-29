Строительство станции метро "Потапово" в Новой Москве начнется в конце 2019 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Строительные работы конечной станции проектируемого участка Сокольнической линии московского метро "Потапово" планируют начать в конце 2019 года. Об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"Станция "Коммунарка" была последней, но было принято решение продлить до станции "Новомосковской" (рабочее название станции - прим. ТАСС) или "Потаповки". Сейчас идут конкурсные процедуры на выполнение проектных работ. Я надеюсь, со следующего года, а может быть в конце этого года мы начнем активно работать по продолжению станции в сторону "Потапово", - сказал он.

Новая станция будет расположена в районе улицы Потаповская Роща. "Потапово" планируется построить к 2022 году. Она станет 27-й станцией Сокольнической линии метрополитена.

Строительство участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Коммунарки" в одноименном поселении будет завершено в конце июня 2018 года.