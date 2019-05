Власти Москвы отмечают рекордный рост инвестиций по итогам I квартала 2019 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рост инвестиций в экономику Москвы по итогам I квартала 2019 года составил 25,8% к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель достиг максимальных значений за новую историю развития России, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"[Рост инвестиций за] первый квартал этого года к первому кварталу 2018 года - почти плюс 26%. Такого не было никогда [за историю современной России], и мы видим, что правительство Москвы идет правильным путем в этом направлении", - сказал Прохоров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комплекса экономической политики Москвы, в реальном выражении объем инвестиций за первый квартал составил 403,3 млрд рублей, прирост 25,8% к аналогичному периоду прошлого года. Доля внебюджетных инвестиций за первые три месяца этого года составила 83,8%, что на 8,6 процентных пункта больше, чем в первом квартале предыдущего года. "В структуре финансирования инвестиций в основной капитал увеличилась доля собственных средств с 61% до 68,1%", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова. По данным комплекса, за восемь лет - с 2010 года по 2018 год - инвестиции в основной капитал в Москве выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза. Сегодня на долю столицы приходится 14% общероссийского объема по этому показателю и около половины прямых иностранных инвестиций РФ.

В сообщении отмечается, что одним из драйверов притока вложений является масштабная программа развития города. Так, объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2019-2021 годы составляет 1,6 трлн рублей, которые будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях. Помимо этого в 2016 году был перезапущен механизм поддержки действующих эффективных предприятий, технопарков и новых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Как уточнил Прохоров, на сегодняшний день 97 компаний получают различные льготы: 48 промкомплексов, 35 технопарков, восемь якорных резидентов, пять инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств.

Позиции в рейтингах

Объективным отражением улучшения инвестклимата в Москве стали позиции города в различных рейтингах, напомнили в комплексе экономической полититки. Согласно рейтингу привлекательности европейских городов для прямых иностранных инвестиций, составляемому Financial Times (fDi's European Cities and Regions of the Future 2018/19), Москва входит в пятерку лидеров по инвестиционной привлекательности среди крупнейших городов Европы и занимает первое место среди городов Восточной Европы.

В 2018 году Москва заняла второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ АСИ. Помимо этого, в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 Россия поднялась на четыре позиции за год и заняла 31 место, причем показатель России на 70% зависит от Москвы.