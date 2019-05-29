Спартакиада "Моспром" может стать ежегодной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Москвы не исключают, что спартакиада "Моспром", которая в 2019 году пройдет впервые, может стать ежегодной. Решение будет принято после анализа итогов первых соревнований, сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Моспром" - первая столичная спартакиада работников промышленности, которая пройдет в Москве с 1 июня по сентябрь 2019 года. "Давайте мы сейчас посмотрим, как первая спартакиада пройдет, я думаю, что да, традиция хорошая, вполне возможно, что она станет ежегодной", - ответил Прохоров на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам главы департамента, сейчас заявку на участие подали уже более 2800 человек, представляющие 103 предприятия пищевой, фармацевтической, машиностроительной и нефтехимической отраслей и 14 профильных вузов, в числе которых МАДИ, МГТУ им. Баумана, Московский политехнический университет.

Соревнования пройдут на площадках, принадлежащих промышленным предприятиям города и правительству Москвы. Граждане, не участвующие в состязаниях, смогут понаблюдать за ними в качестве болельщиков. "Что касается зрителей, мы, конечно, будем пропагандировать, чтобы придать массовость, и чтобы максимальное количество зрителей посетило мероприятие", - подчеркнул Прохоров. Он уточнил, что соревнования будут проходить на протяжении всего лета, в том числе и по пятницам и выходным дням.

В рамках первой спартакиады будут затронуты шесть видов спорта, которые выбрали работники опросным методом: мини-футбол, стритбол, шахматы, волейбол, настольный теннис и легкая атлетика. Победители и призеры будут определяться по каждому виду спорта, также будет разыграно первенство в общекомандном зачете. В ходе состязаний будут выявлены 24 лучшие команды московских предприятий по каждому виду спорта.

Завершающий этап Спартакиады, награждение победителей и церемония закрытия состоятся 21 сентября на территории спортивного комплекса "Лужники".