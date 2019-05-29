Переход с МЦК на железнодорожную платформу "Ленинградская" в Москве откроют 12 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Переход со станции "Стрешнево" Московского центрального кольца (МЦК) на платформу "Ленинградская" Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) откроется для пассажиров 12 июня. Об этом в среду сообщил журналистам замначальника заказчика по строительству и реконструкции интермодальных транспортно-пересадочных узлов (ДКРС-Москва ОАО "РЖД") Павел Рукин.

"Платформа "Стрешнево" МЦК и "Ленинградская" Рижского направления МЖД соединены с помощью теплого перехода по принципу "сухие ноги". 12 июня остановочный пункт будет открыт для пассажиров в полном объеме", - сказал он.

Новая платформа "Ленинградская" на Рижском направлении Московской железной дороги открылась в октябре 2018 года. Строительство нового остановочного пункта ближе к МЦК началось в декабре 2016 года. Ранее Войковский район Москвы фактически был разделен железной дорогой на две части. Попасть на станцию МЦК "Стрешнево" от старой платформы Ленинградской можно было только через Ленинградский проспект, пройдя около 1,5 км пешком.