Движение в центре Москвы ограничат из-за благотворительного марафона

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено из-за проведения благотворительного марафона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

В связи с подготовкой и проведением благотворительного марафона с 12:00 30 мая и до конца дня 1 июня будет ограничено движение транспорта в районе Васильевский спуска, с 00:00 1 июня до окончания мероприятия - по Большому Москворецкий мосту и Москворецкой улице.

"С 07:00 1 июня и до окончания мероприятия движение будет перекрыто по улицам Болотной, Балчугу, Садовнической и Серафимовича, Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской набережным, Болотной площади, 2-му Раушскому и Фалеевскому переулкам, а также Большому Устьинскому мосту", - сообщили в столичном УГИБДД.

В управлении обращаются к водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки автотранспорта, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.