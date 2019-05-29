Врачи рассказали, как пережить жару в Москве

"Откажитесь от жареного. Немного рыбы, молочные [продукты] и жидкости больше", - сказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян, подчеркнув, что пища должна быть легкой.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вареная рыба, молочные продукты и вода - лучшее меню в жару, которая пришла в Москву, рассказали опрошенные ТАСС диетологи и кардиологи. Также они рекомендуют избегать пребывания на открытом солнце, особенно пожилым людям.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Юрий Конев рекомендовал пить побольше жидкости и не переедать жирной пищи. "Посоветоваться с врачом, если есть хронические болезни, стоит увеличить дозу препарата или уменьшить", - добавил он.

Конев посоветовал жителям Москвы, особенно людям пожилого возраста, избегать пребывания на открытом солнце. "Такая температура будет стоять один-два дня, и дома старой постройки не успеют прогреться. Потом будет более комфортная температура", - сказал врач.

По прогнозам Гидрометцентра, с 29 мая в Москве ожидается жаркая погода до 31 градуса. 30 мая температура повысится до 28-30 градусов тепла, во второй половине дня возможны дожди с грозами. 31 мая и 1 июня температура немного спадет до 23-26 градусов