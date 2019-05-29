Пассажирам электричек начали выдавать воду на московских вокзалах из-за жары

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании начали раздавать пассажирам электричек воду на семи московских вокзалах из-за жаркой погоды днем в среду. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня ЦППК раздает воду пассажирам на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах и станции Тушино", - сообщил собеседник агентства.

В ЦППК добавили, что компания системно закупает новые поезда, оборудованные кондиционерами. Так, в 2019 году были заключены контракты на поставку электричек серии ЭП2Д (в них есть кондиционеры). Их предполагается запустить на Курском, Рижском и Киевском направлениях Московской железной дороги.