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Пассажирам электричек начали выдавать воду на московских вокзалах из-за жары

Также в ЦППК отметили, что воду раздают пассажирам на станции Тушино

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании начали раздавать пассажирам электричек воду на семи московских вокзалах из-за жаркой погоды днем в среду. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

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"Сегодня ЦППК раздает воду пассажирам на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском вокзалах и станции Тушино", - сообщил собеседник агентства.

В ЦППК добавили, что компания системно закупает новые поезда, оборудованные кондиционерами. Так, в 2019 году были заключены контракты на поставку электричек серии ЭП2Д (в них есть кондиционеры). Их предполагается запустить на Курском, Рижском и Киевском направлениях Московской железной дороги.

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