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Постановление о назначении даты выборов в Мосгордуму рассмотрят 5 июня

Планируется, что выборы пройдут 8 сентября

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Постановление о назначении даты выборов депутатов в Мосгордуму поступило в столичный парламент. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании 5 июня, сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Московскую городскую думу внесен проект постановления о назначении выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва на 8 сентября текущего года", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что документ будет рассмотрен на заседании столичного парламента в следующую среду, 5 июня.

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