В Москве таможенники изъяли партию контрабандного табака для кальянов на 45 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Таможенники обнаружили на складе на юго-западе Москвы партию контрабандного кальянного табака на сумму около 45 млн рублей. Об этом сообщили в среду на официальном портале Федеральной таможенной службы России.

"Более 300 тыс. упаковок контрабандного кальянного табака стоимостью около 45 млн рублей изъяли сотрудники правоохранительных подразделений ФТС России в производственно-складском комплексе на юго-западе Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что табак нелегально поставлялся из Турции, Иордании, Германии и США. В складском комплексе было также обнаружено подпольное производство курительных кальянных смесей. Организатор подпольного предприятия и его сообщники задержаны, Центральная акцизная таможня начала проверку.

На сегодняшний день потребление и законодательный статус кальянов не регулируются законодательно, однако федеральные и региональные власти рассматривают вопрос ужесточения контроля над этой сферой.