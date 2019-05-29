Собянин наградил победителя первой московской предпринимательской премии "Прорыв года"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награду победителю первой московской предпринимательской премии "Прорыв года". Торжественная церемония прошла в рамках Дня российского предпринимательства.

Победителем в главной номинации "Гран-при" стал генеральный директор и основатель компании Man & Technologies lab Михаил Крапивной, создавший конструкторское бюро полного цикла. Бюро оказывает услуги в области промышленного дизайна, 3D-печати, прототипирования, а также современного производства. Собянин поздравил победителя и всех предпринимателей с профессиональным праздником.

"Я здесь, чтобы сказать вам огромное спасибо от имени всех москвичей, от себя лично, за то, что вы выбрали такую нелегкую судьбу. Предприниматель рискует своей судьбой в течение всей жизни, потому что нельзя предпринимателю, создав бизнес, спать спокойно и почивать на лаврах. Это постоянное движение, постоянные изменения, постоянная конкуренция, тревоги. Спасибо за то, что вы делаете для бизнеса, для своей семьи, для города и горожан, вы действительно являетесь основой экономики нашего города и государства", - отметил мэр.

Отбор соискателей премии стартовал в марте, за полтора месяца организаторы получили более 35 тыс. заявок на участие, отбор победителей проходил в три этапа. Первые восемь из них были объявлены в рамках Московского предпринимательского форума 27 мая. В финал гран-при, помимо Крапивного, попали еще три предпринимателя: Антон Бычковский из компании "Интеллектуальные робот-системы", которая занимается внедрением роботизированных комплексов на промышленных предприятиях России и СНГ, генеральный директор компании "Европейская юридическая служба" Андрей Голощапов, а также руководитель компании "СЭИГЛ", выпускающей средства по уходу за кожей лица и тела с использованием инновационных формул, Александра Цветкова.