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Кратковременный дождь с грозой и до 30 градусов тепла ожидается в Москве 30 мая

В городе объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 15 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 30 мая объявлен желтый уровень опасности. Кроме того, синоптики предупреждают о риске природных пожаров. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 25-30 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.

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