Летние экскурсии на электричке из Москвы в близлежащие регионы стартуют 8 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с июня по сентябрь запускает летние экскурсионные туры из Москвы в города Московской, Рязанской и Тульской областей. Путешествие длиной один или два дня будет проходить в сопровождении профессионального гида, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"ЦППК с 8 июня по сентябрь запускает летние экскурсии из столицы в города Московской, Рязанской и Тульской областей. Каждая группа отправится в тур в сопровождении профессионального гида. Поездки будут длиться один или два дня в зависимости от выбранной программы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в стоимость тура входят билеты на поезд, музеи, трансфер и питание, а если поездка двухдневная, то и проживание в отеле.

Ознакомиться с подробной программой, стоимостью туров и зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте ЦППК. Также на экскурсионный тур можно записаться в туристско-информационном центре ЦППК на Комсомольской площади у Ярославского вокзала.

Кроме того, ЦППК планирует подготовить несколько маршрутов для самостоятельных поездок пассажиров. В стоимость тура будут входить проезд на электричке и билеты в музеи.