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Ряд улиц в ЦАО Москвы перекроют 2 июня из-за съемок кинофильма

Движение ограничат на ул. Россолимо, Малом Боженинском и Олсуфьевском переулках

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Движение по участкам ул. Россолимо, Малый Боженинский и Олсуфьевский переулкам полностью перекроют 2 июня из-за съемок кинофильма, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"2 июня с 09:00 до 14:00 полное перекрытие ул. Россолимо от д. 11 до д. 17, М. Боженинский пер., Олсуфьевский пер. от д. 13, стр. 1 до д. 10, стр. 1", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день движение полностью перекроют на пересечении пер. Хользунова и ул. Россолимо с 14:00 до 20:00.

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