В Москве задержали злоумышленников, пытавшихся проникнуть в техзону метро

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полиция задержала посторонних лиц, пытавшихся проникнуть ночью 30 мая в техническую зону на одном из участков Калужско-Рижской линии московского метро. Злоумышленники будут привлечены к ответственности, сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена.

"Ночью 30 мая сотрудники метро обнаружили задымление на одном из участков Калужско-Рижской линии. Его причиной стали действия посторонних лиц, пытавшихся несанкционированно проникнуть в зону транспортной безопасности Московского метрополитена. Четверо злоумышленников нарушили федеральный закон "О транспортной безопасности" РФ и будут привлечены к ответственности", - сказал собеседник агентства.

Около 01:00 30 мая на перегоне между станциями "Медведково" и "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии машинист заметил задымление и почувствовал запах гари. Оперативные службы метрополитена обследовали участок и выяснили, что дым затягивает через киоск естественной вентиляции. Было обнаружено, что злоумышленники углошлифовальной машиной распилили защитные конструкции метрополитена и пытались проникнуть на закрытую территорию. В результате их действий произошло тление с последующим задымлением.

"Благодаря совместным действиям сотрудников полиции, МЧС и работников метро, правонарушители были задержаны и доставлены в отделение полиции", - добавил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что движение на линии не прерывалось. Безопасности и здоровью пассажиров метро ничего не угрожало.