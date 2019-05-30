Власти Москвы планируют развивать МЦД для связи с Подмосковьем

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены развивать метрополитен преимущественно в пределах города, для связи регионов приоритет будет отдаваться пригородному железнодорожному транспорту, а также Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта в четверг по итогам поручений вице-премьера Максима Акимова, опубликованных на сайте правительства РФ.

"Хотим подчеркнуть, что с нашими транспортными коллегами из Московской области у нас крайне доверительные и рабочие отношения, которые позволяют обсуждать любые вопросы. Свою позицию мы представили. Также правительство РФ запрашивало позиции Минтранса РФ, Дирекции Московского транспортного узла, НИУ "Высшая школа экономики" и ОАО "РЖД", в общем, мнение коллег совпало с нашим, и было принято общее решение о том, что приоритет - за развитием проекта МЦД. Метро - это, прежде всего, внутригородской транспорт, поэтому для связи регионов во всем мире развивают пригородный железнодорожный транспорт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня продолжаются работы по развитию железнодорожной инфраструктуры Ярославского направления Московской железной дороги. Уже в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская - Мытищи. "Это позволит в часы пик увеличить размеры движения пригородных поездов на 14% и создать дополнительные пассажирские места", - добавил представитель пресс-службы.

Кроме того, для связи с Подмосковьем реализуется проект Московских центральных диаметров. Комплексная реализация МЦД позволит создать более 6 млн дополнительных пассажирских мест в сутки или в 2,2 раза увеличить вместимость пригородного комплекса.

"Нужно продолжать реализацию диаметров, чтобы до 2023 года запустить современные пригородные поезда, в том числе по МЦД-5 на Ярославском направлении Московской железной дороги, и создать современную систему наземного метро. Это будет комфортный транспорт со всем набором сервисов. Запуск МЦД, в среднем, на 5% разгрузит крупнейшие вылетные автомагистрали, на 8-10% снизит нагрузку на Московский метрополитен", - подчеркнул собеседник агентства.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, компания "Российские железные дороги", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и Московский метрополитен. Оператор перевозок - ЦППК.

Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны идти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.

Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. Так, МЦД будут работать по графику метро - с 05:30 мск до 01:00 мск. Будет разработана удобная билетная система, для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.