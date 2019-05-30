Москвичи с 3 по 9 июня смогут выбрать округа для проведения электронного голосования

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Москвичи смогут выбрать три округа, в которых пройдет эксперимент по электронному голосованию на предстоящих выборах в Мосгордуму, с 3 по 9 июня. Об этом сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Принято решение запустить голосование с 3 июня [понедельник] по 9 июня [воскресенье], чтобы [была] полная неделя. После этого Мосгоризбирком объявит округа, [где пройдет эксперимент по электронному голосованию]", - сказал Венедиктов, пояснив, что москвичам предложат ответить на вопрос "Хотели бы вы иметь возможность проголосовать дистанционно в вашем округе на выборах депутатов в Мосгордуму?"

Само голосование пройдет на городском портале "Активный гражданин". Москвичам нужно будет выбрать три округа из девяти предложенных. "Те три округа, в которых будет относительно больше голосов, чем в иных округах, будут отобраны в эксперимент", - добавил он.

Ранее для эксперимента из 45 столичных округов были отобраны 16. По итогам решений муниципальных депутатов семь округов отказались от участия. На данный момент эксперимент может пройти в трех из следующих девяти столичных округах: округ № 1 (Зеленоград), № 8 (районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол), № 10 (Бибирево, Лианозоново, Северный), № 11 (Алтуфьево, Марфино, Отрадное), № 12 (Свиблово, Медведково), № 13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский), № 24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый), № 30 (Чертаново Центральное и Южное), № 39 (Внуково, Ново-Переделкино и ряд поселений Новой Москвы).

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что три округа, где пройдет эксперимент, будут названы до 19 июня.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.