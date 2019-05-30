В Москве задержали приезжего, воровавшего дорогостоящие продукты из "Азбуки вкуса"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который воровал дорогостоящие продукты из супермаркета и выносил их под одеждой. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

"Сотрудники уголовного розыска по району Арбат задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в кражах из магазина", - рассказал Титов. По его словам, в полицию от представителя одного из магазинов, расположенных на улице Арбат, поступило заявление о краже. Он сообщил, что неизвестный похитил из магазина продукты питания.

В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Кроме того, оперативники установили, что мужчина причастен еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности. "Злоумышленник, совершая покупки в магазине, похищал дорогостоящие продукты, которые прятал под одежду и выносил из магазина", - пояснил Титов.

По данным фактам следствием возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" (ст. 158 УК РФ).

Источник ТАСС сообщил, что мужчина совершил три кражи из магазина "Азбука Вкуса". "Он трижды крал швейцарский сыр и мясо краба, а также стащил банку черной икры". - сказал собеседник агентства. Магазину нанесен ущерб на сумму более 20 тыс. рублей.