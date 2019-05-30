Концерт, фейерверки и балетное шоу увидят гости ВДНХ с 1 по 4 августа

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Гости и жители столицы смогут посмотреть балетные постановки, послушать музыку на центральной аллее, а также посмотреть праздничный фейерверк в честь 80-летия ВДНХ с 1 по 4 августа, сообщила в четверг пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

"Первого августа 2019-го ВДНХ исполняется 80 лет. Грандиозные торжества в честь 80-летия пройдут на ВДНХ с 1 по 4 августа. Москвичей и туристов ждет гала-концерт на центральной аллее, специальные концерты в Зеленом театре, гастрономический фестиваль, праздничный фейерверк, а также необыкновенная балетная постановка. Среди других событий юбилейного сезона - летняя образовательная программа "Знание. ВДНХ", Фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше", - говорится в сообщении.

Также в честь юбилея выставки в течение летнего сезона пройдет более 100 праздничных мероприятий. Так с 5 по 21 июля состоится фестиваль искусств "Вдохновение", где покажут театральные постановки самых разных форматов и жанров. Сразу три музейных экспозиции откроются 30 июля. Посетители увидят фотографии из архивов ВДНХ и московских музеев.

История ВДНХ

Осваивать территорию под Сельскохозяйственную выставку на городской окраине, представлявшую собою болотистую местность с прудами, цветочным питомником и огородами, начали в 1935 году. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) торжественно открылась в 1939 году. В 1992 году РФ ВДНХ СССР была переименована в государственное акционерное общество "Всероссийский выставочный центр" (ГАО ВВЦ).

В конце 2013 года началось возрождение ВВЦ, а в 2014 году власти Москвы начали масштабную реконструкцию ВДНХ, включающую реставрацию павильонов и благоустройство территории. На 2014-2016 годы пришелся первый этап реконструкции. Сейчас на ВДНХ проходит второй этап масштабной реконструкции, стартовавший весной этого года.

"К концу 2013-го треть объектов и земель ВДНХ оказалась в частной собственности. Большинство павильонов фактически превратилось в склады и торговые точки. Сегодня с трудом верится, что в павильоне "Космос" раньше торговали семенами и саженцами. Причем этот пример - далеко не худший. Когда исторический ансамбль передали Москве, он едва ли был местом для прогулок. Системно, шаг за шагом мы переломили ситуацию - вместе с авторитетными специалистами и реставраторами вернули ВДНХ ее историю. И статус главной выставки страны. Теперь здесь проводятся экскурсии, лекции, кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи, зимой работает каток", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.