Собянин: электронное голосование в Москве потребует самых продвинутых IT-решений

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Проведение на выборах в Мосгордуму в сентябре эксперимента с электронным голосования потребует самых продвинутых информационно-технологических решений. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина во вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ).

"<…> Вышел закон о проведении эксперимента по электронному голосованию, которое потребует самые продвинутые информационно-технологические решения - и с точки зрения пользователя, и с точки зрения безопасности этого процесса", - сказал столичный градоначальник.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.